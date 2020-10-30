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В Ростове под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 6 492 человека

В Ростове под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 6 492 человека
В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 6 492 человека. Данные об этом сообщает мэрия.

В поле зрения врачей ростовчане попали из-за того, что могли каким-либо образом контактировать с инфицированными. Врачи пока не могут сказать наверняка, подхватили ли они опасный вирус. Как правило, под наблюдением оказываются люди либо с явными признаками COVID-19, либо те, у кого хотя бы один из тестов на коронавирус оказался положительным.

В области наблюдением врачей охвачены 17 850 человек.

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