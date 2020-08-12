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В Ростове под медицинским наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 2354 человека

В Ростове под медицинским наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 2354 человека
В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей остаются 2 354 человека. Об этом сообщает городская администрация.

За последние 24 часа из-за под наблюдения выбыли 127 человек.

В поле зрения медиков горожане попали из-за того, что как-либо могли контактировать с инфицированными COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что более 231 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение COVID-19

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