Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 315 человек

В донской столице под наблюдением врачей находятся 2 315 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в городской администрации.По данным на 3 сентября, число пребывающих под медицинским наблюдением сократилось на 84 ростовчанина. Все остальные обследуемые находятся на самоизоляции дома.Напомним, под наблюдение медиков могут попасть люди, которые ранее могли контактировать с инфицированными вирусом COVID-19.С начала пандемии коронавирус подхватили 6 866 человек. Умер от опасного вируса 141 пациент.