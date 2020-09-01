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Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 315 человек

Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 315 человек
В донской столице под наблюдением врачей находятся 2 315 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным на 3 сентября, число пребывающих под медицинским наблюдением сократилось на 84 ростовчанина. Все остальные обследуемые находятся на самоизоляции дома.

Напомним, под наблюдение медиков могут попасть люди, которые ранее могли контактировать с инфицированными вирусом COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 6 866 человек. Умер от опасного вируса 141 пациент.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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