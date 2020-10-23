В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 196 человек

Количество выздоровевших от коронавируса жителей донского региона достигло почти 23,5 тысячи. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 27 октября с опасным вирусом справились 23 449 человек. Из них 196 дончан выздоровели за минувшие сутки. Несмотря на то, что количество вылечившихся по сравнению с предыдущим днем существенно выросло, ежедневное число инфицированных жителей области продолжает превышать случаи выздоровления. За последние 24 часа на Дону коронавирус подтвердился у 311 человек. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 29 369 человек.Помимо этого, подозрения на коронавирус выявили еще у 231 человека. Под медицинским наблюдением находятся 16 638 человек. Врачи пока не могут сказать наверняка, подхватили ли они опасный вирус. Как правило, под наблюдением оказываются люди либо с явными признаками COVID-19, либо те, у кого хотя бы один из тестов на коронавирус оказался положительным. Всего медицинским наблюдением были охвачены 104,8 тысячи жителей Ростовской области. У 88,18 тысячи человек подозрения не подтвердились.