В Ростове по Красноармейской ограничат движение транспорта

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В Ростове-на-Дону по улице Красноармейской ограничат движение транспорта. Информацию об этом сообщили в городской администрации.Водители не смогут проехать по Красноармейской от Кировского до Крепостного. Также ограничения будут действовать по проспекту Кировскому на пересечении с улицей Красноармейской. Временные трудности связаны с ремонтом системы ливневой канализации.Меры будут действовать вплоть до 10 июля. В этот период водителям следует выбирать объездные пути.