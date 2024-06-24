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В Ростове по Красноармейской ограничат движение транспорта

В Ростове по Красноармейской ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону по улице Красноармейской ограничат движение транспорта. Информацию об этом сообщили в городской администрации.

Водители не смогут проехать по Красноармейской от Кировского до Крепостного. Также ограничения будут действовать по проспекту Кировскому на пересечении с улицей Красноармейской. Временные трудности связаны с ремонтом системы ливневой канализации.

Меры будут действовать вплоть до 10 июля. В этот период водителям следует выбирать объездные пути.
Фото: Rostov.ru
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