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В Ростове первая рабочая неделя в феврале начнется с заморозков и гололедицы

В Ростове первая рабочая неделя в феврале начнется с заморозков и гололедицы
В Ростове первая рабочая неделя в феврале начнется с заморозков и гололедицы. Прогнозом с 3 по 7 февраля поделились сотрудники Гидрометцентра.

В понедельник стоит ожидать зябкую и пасмурную погоду. Столбик термометра поднимется до +1 градуса днем и опустится до -1 ночью. Погода безветренная. Также вероятен снег днем с 17:00 до 23:00. На дорогах будет образовываться гололедица.

Во вторник, 4 февраля, сохранится зябкая погода. Столбик термометра поднимется до +1 градуса днем и дойдет до 0 ночью. Ожидается легкий бриз, до 3 метров в секунду. В течение дня погода без осадков.

В среду в регионе похолодает. Днем температура будет колебаться от -3 градусов до 0. Ночью термометр покажет от -3 до -1. Осадков в этот день не ожидается.

В четверг, 6 февраля, также продолжатся морозы. Днем будет в пределах от -2 до -1 градуса. Ночью – от -3 до -2. В этот день будет снег. Метель начнется в 10:00 и продолжится до 20:00, готовим пуховики. На дорогах будет гололедица.

В последний рабочий день, 7 февраля, в регионе ожидается туман. Днем температура будет в пределах от -3 до -2 градусов. Ночью опустится до -3. Погода будет ветреная, порывы до 11 метров в секунду. В течение дня без осадков.
Фото: DonDay
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