Новая рабочая неделя в январе в Ростове будет прохладной и пасмурной

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На последней рабочей неделе в январе ожидаются туман и слякоть. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра.В понедельник, 27 января, погода обещает быть туманной и зябкой. В течение дня столбик термометра покажет в пределах от 0 до +5 градусов. Ночью будет +1. Погода почти безветренная, ожидается очень слабый ветер, в среднем до 1 метра в секунду, с порывами до 5. В течение дня погода без осадков.Во вторник и среду погода останется зябкой и слегка облачной. Днем температура в пределах от -1 до +6 градусов. Ночью опустится до -1. В прогнозе спокойная погода, легкий бриз, порядка 2 метров в секунду.Погода 30 января будет слегка облачной и зябкой. Днем температура будет в пределах от -1 до +8 градусов. Ночью опустится до -1. Погода безветренная, ожидается очень слабый ветер, в среднем до 1 метра в секунду.В последний день января погода будет без изменений. Днем от -1 до +7 градусов, ночью – до +2. По ветровым условиям погода спокойная — легкий бриз, около 2 метров в секунду.