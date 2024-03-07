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В Ростове пенсионерка зарезала собутыльника

В Ростове пенсионерка зарезала собутыльника
В Ростове-на-Дону пенсионерка зарезала собутыльника. Инцидент произошел 2 марта на улице Казахской.

Во время застолья 62-летняя женщина выпивала в компании своего 77-летнего знакомого. Беседа переросла в скандал. Безрассудство и гнев взяли верх над ней, и она схватила нож и нанесла несколько смертельных ударов своему собутыльнику. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Преступницу быстро задержали прибывшие на место полицейские. В ходе следствия она полностью признала свою вину. Областное управление Следственного комитета сообщило о принятом решении по этому делу - женщину отправили под стражу в качестве меры пресечения.
Фото: DonDay.
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