В Ростове пенсионерка зарезала собутыльника

Фото: DonDay.

В Ростове-на-Дону пенсионерка зарезала собутыльника. Инцидент произошел 2 марта на улице Казахской.Во время застолья 62-летняя женщина выпивала в компании своего 77-летнего знакомого. Беседа переросла в скандал. Безрассудство и гнев взяли верх над ней, и она схватила нож и нанесла несколько смертельных ударов своему собутыльнику. От полученных травм мужчина скончался на месте.Преступницу быстро задержали прибывшие на место полицейские. В ходе следствия она полностью признала свою вину. Областное управление Следственного комитета сообщило о принятом решении по этому делу - женщину отправили под стражу в качестве меры пресечения.