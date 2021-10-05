В Ростове осудили группу мошенников, продающих квартиры умерших людей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор семи участникам преступной группы, продающим квартиры умерших людей. Их осудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».По версии следствия, Артур Курганский организовал группу в 2017 году. Он предложил нескольким знакомым заработать на недвижимости умерших людей, оставшихся без наследников. К осени сообщники разработали план и приступили к его осуществлению.Максим Михайлов находил подходящие квартиры, а Манвел Мартиросян подыскивал людей, которые исполняли роль покойных владельцев. Им делали паспорта и другие документы с данными прежних хозяев, но уже с новой фотографией. Моисей Митин, будучи опытным специалистом, разрабатывал методы регистрации права собственника, не вызывающие подозрений, а также составлял необходимые документы для оформления перехода права собственности и искал покупателей. Такими подставными лицами оказались Андрей Елисейкин, Валентина Марианович, Олег Лебедев и Анжелика Перепелицына.В период с лета 2017-го по зиму 2018 года злоумышленники продали 10 квартир, расположенных в Октябрьском, Пролетарском и Кировском районах. Общая сумма составила более 21 миллиона рублей. Вырученные деньги мошенники делили между собой, а часть использовали для осуществления следующих планов.Зимой 2018 года участников группировки задержали и возбудили в отношении них уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Организатора Артура Курганского осудили в июле 2020 года. Его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.Остальные же участники группировки предстали перед судом в октябре 2021 года. Елисейкин, Лебедев, Марианович, Перепелицына и Мартиросян полностью признали вину, Михайлов - частично, а Митин не признал вовсе.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, всех их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима. Мартиросян получил шесть лет, Михайлов - пять, Митин - три года и 10 месяцев. Подставные лица проведут в местах не столь отдаленных местах не намного меньше. Елисейкина приговорили к четырем годам и двум месяцам, Лебедева - к четырем с половиной, Мариановича - к четырем, а Перепилицыну - к трем годам и четырем месяцам.