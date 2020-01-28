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Суд рассмотрит дело ростовчан, продававших квартиры умерших людей

Суд рассмотрит дело ростовчан, продававших квартиры умерших людей
В Октябрьский районный суд Ростова передали дело четверых подозреваемых в мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, местные жители решили заработать на махинациях с недвижимостью. Один из них был профессиональным риелтором и хорошо разбирался в этой в сфере. Подозреваемые приобретали права собственности на квартиры, владельцы которых умерли, не оставив наследников.

За год предполагаемые мошенники смогли продать девять квартир и заработать более 21,4 миллиона рублей. В отношении них возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В прокуратуре Ростовской области добавили, что дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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