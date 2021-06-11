В Ростове осудили двух экс-чиновников и бизнесмена за мошенничество и служебный подлог

Бывшие сотрудники администрации Кировского района города Ростова-на-Дону и местный предприниматель предстали перед судом. Экс-чиновников обвиняли в служебном подлоге и мошенничестве.По версии следствия, бывший директор МКУ «УЖКХ» и бывший директор МУП «БКР» решили обогатиться за счет бюджета. В январе 2019 года они заключили договор со знакомым индивидуальным предпринимателем. Согласно документу бизнесмен должен был обеспечить уборку снега на территории Кировского района за 1,4 миллиона рублей.Никаких работ по уборке снега не велось. Однако чиновники закрыли на это глаза и отметили в отчетах, что работа выполнена. Бюджетные деньги троица присвоила себе.В отношении бывших чиновников и бизнесмена завели уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество, совершенное организованной группой».- В ходе следствия и в судебном заседании осужденные полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях, а также возместили в полном объеме причиненный преступлением ущерб, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Суд признал бывших должностных лиц и предпринимателя виновными. Их приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок общей суммой три года и девять месяцев: полтора года, год, год и три месяца.Приговор в законную силу не вступил.