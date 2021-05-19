За получение взятки на чиновников из администрации Ленинского района Ростова завели дело

На должностных лиц из Управления жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района Ростова завели уголовное дело. Заместитель директора - начальник и ведущий инженер жилищного отдела МКУ «УЖКХ Ленинского района г. Ростова-на-Дону», а также двое ростовчан подозреваются в получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По данным правоохранителей, в 2019 году ведущий инженер управления получил для своего начальства взятку в размере порядка двух миллионов рублей. Деньги ему передали двое ростовчан, которые хотели незаконно оформить муниципальные квартиры в старой части Ростова в частную собственность.О противозаконной деятельности чиновников узнали правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.