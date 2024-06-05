В Ростове осудили бывшего сотрудника СИЗО за попытку передать телефоны заключённому
В Ростове суд вынес приговор бывшему сотруднику ГУФСИН. Мужчину признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий».
По данным следствия, в январе 2024 года сотрудник следственного изолятора № 1 пронёс на территорию ведомства по адресу: улица Максима Горького, 219/59 два мобильных телефона с зарядными устройствами. Он намеревался передать их одному из заключённых. Однако сотрудники ГУФСИН заметили это и приняли меры.
В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.
В региональном СУ СКР сообщили, что приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также ему нельзя два года занимать определенные должности два года.
Отметим, что бывшему сотруднику СИЗО могло грозить до 10 лет реального срока по этой же статье.