В Ростове осудили бывшего сотрудника СИЗО за попытку передать телефоны заключённому

Фото: Ростов ру

В Ростове суд вынес приговор бывшему сотруднику ГУФСИН. Мужчину признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий».По данным следствия, в январе 2024 года сотрудник следственного изолятора № 1 пронёс на территорию ведомства по адресу: улица Максима Горького, 219/59 два мобильных телефона с зарядными устройствами. Он намеревался передать их одному из заключённых. Однако сотрудники ГУФСИН заметили это и приняли меры.В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.В региональном СУ СКР сообщили, что приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также ему нельзя два года занимать определенные должности два года.Отметим, что бывшему сотруднику СИЗО могло грозить до 10 лет реального срока по этой же статье.