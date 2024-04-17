В Ростове экс-сотрудник СИЗО пойдет под суд за превышение полномочий

Фото: Rostov.ru.

В Ростове перед судом предстанет бывший сотрудник ГУФСИН. Экс-инспектора дежурной службы СИЗО № 1 обвиняют в попытке передать заключенному «запрещенку».По версии следствия, сотрудник режимного учреждения на улице Максима Горького, 219 решил подзаработать в январе 2024 года. Дело рискованное, но прибыльное: передать два мобильника заключенному за вознаграждение. Однако средства связи так и не попали к заказчику. Когда мужчина принес гаджеты в СИЗО, коллеги доложили об этом начальству. Экс-инспектора задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.— Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — добавили в СУ СКР по Ростовской области.До вынесения приговора бывший сотрудник изолятора находится под домашним арестом. Первое заседание в Кировском районном суде Ростова состоится 25 апреля.