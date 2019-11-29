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В Ростовской области экс-сотрудник полиции, избивший подозреваемого, получил четыре года условно

В Ростовской области экс-сотрудник полиции, избивший подозреваемого, получил четыре года условно
Суд в Ростовской области вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Гарика Е. признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

30-летний мужчина работал в отделе полиции «Кошарский». В марте 2019 года к нему доставили мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Чтобы заставить его дать признательные показания, правоохранитель избил задержанного. Он нанёс ему несколько ударов по голове и грудной клетке. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

- Приговором суда мужчина признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Ему назначили наказание в виде четырёх лет условно.

Гарика лишили права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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