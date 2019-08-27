В Ростове осудили больного шизофренией, зарезавшего одну и ранившего другую женщину





В Ростове вынесли приговор 33-летнему мужчине, страдающему шизофренией. Он обвинялся в убийстве и покушении на убийство двух женщин.



В сентябре 2018 года весь город облетела ужасная новость. Вооружённый ножом мужчина среди бела дня на улице расправился с 52-летней женщиной. Преступник и его жертва не были знакомы. В первомайском районе около парка возле Южного федерального университета ростовчанин догнал идущую впереди него незнакомку. Без причины он несколько раз ударил её ножом в разные части тела. Заметив прохожих, он сбежал с места происшествия, пишет DonDay.ru.



Очевидцы вызвали скорую. Медики успели вовремя. Женщину удалось спасти.



Тем временем полицейские уже разыскивали по всему городу нападавшего. Но через полтора часа появилось новое страшное известие. В районе Ростовского моря убита женщина. Почерк был схож с тем случаем, который произошел перед этим.

Подробности этих нападений выяснились на суде. Оказалось, мужчина был болен психическим расстройством. В молодости, когда он был студентом юридического колледжа, его сильно избили. На фоне полученной травмы головы у него появились проблемы с психикой.



Внешне расстройство практически никак не проявлялось. Но периодически мужчина бредил и не понимал, что происходит вокруг него. Врачи поставили ростовчанину диагноз: «шизофрения». Раз в десять дней родители давали ему таблетки и кололи специальные препараты, чтобы поддерживать его психическое здоровье. Мужчине успешно удавалось справляться с болезнью на протяжении 10 лет. В день, когда произошли нападения, он должен был принять лекарство, но сбежал из дома, взяв с собой нож.



После второго нападения подозреваемого задержали. Он сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Убитая была его знакомой, которую он встретил по дороге к дому.

Полицейским он рассказал, что убитая была его женой и забрала у него ребёнка. Чтобы не расставаться с ним, он убил супругу. Но вскоре выяснилось, что задержанный никогда не был женат и детей у него не было.

Во время расследования было установлено, что в момент совершения преступлений подозреваемый не понимал, что делал.



Первомайский суд Ростова приговорил мужчину к принудительному лечению. Его направили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Кроме того, осужденный должен выплатить 700 тысяч рублей в качестве ущерба потерпевшей и один миллион рублей ущерба - родственникам погибшей женщины.

