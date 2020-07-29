В Ростове 10-летний мальчик спрыгнул с парапета на дорогу и попал под колёса пикапа

В Ростове-на-Дону 31 июля около полудня произошло ДТП с участием десятилетнего ребёнка. В Северном микрорайоне в районе дамбы мальчик спрыгнул с бетонного парапета на дорогу и попал под колёса пикапа.По предварительным данным, школьник играл с ребятами рядом с проезжей частью. В какой-то момент мальчик не удержался и упал с бетонного парапета прямо на дорогу. В это время по дороге ехал автомобиль «Ниссан Амарок». Женщина за рулём не успела затормозить и наехала на ребёнка.В настоящее время по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.