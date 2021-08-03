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В Ростове около моста Малиновского сбили 49-летнюю женщину

В Ростове около моста Малиновского сбили 49-летнюю женщину

В Ростове сбили 49-летнюю женщину. Инцидент произошёл утром 5 августа на улице Малиновского, 73.

По предварительным данным, мужчина двигался со стороны улицы Доватора. В то же время женщина не могла найти пешеходный переход и решила, что успеет перебежать.

Женщина выскочила прямо перед машиной. Мужчина не справился с управлением и сбил 49-летнюю потерпевшую.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал пешеход.

Нынешнее состояние женщины не уточняется.

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