В Ростове около моста Малиновского сбили 49-летнюю женщину

В Ростове сбили 49-летнюю женщину. Инцидент произошёл утром 5 августа на улице Малиновского, 73.По предварительным данным, мужчина двигался со стороны улицы Доватора. В то же время женщина не могла найти пешеходный переход и решила, что успеет перебежать.Женщина выскочила прямо перед машиной. Мужчина не справился с управлением и сбил 49-летнюю потерпевшую.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал пешеход.Нынешнее состояние женщины не уточняется.