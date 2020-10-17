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В Ростове водитель иномарки сбил 40-летнюю женщину

В Ростове водитель иномарки сбил 40-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону 37-летний водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло 19 октября около семи часов вечера на улице Портовой, 61. Об этом сообщили в УГИБДД по региону 20 октября.

По предварительным данным, мужчина на «Рено Логане» ехал по Портовой в сторону проспекта Стачки, не увидел пешехода и наехал на него. Женщина 40-летнего возраста переходила дорогу по нерегулируемой светофором «зебре».
- В результате ДТП пешеход не пострадал, - добавили инспекторы.

Вероятно, в сумерках водитель не разглядел дончанку. В настоящее время специалисты выясняют все причины произошедшего.

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