В Ростове водитель иномарки сбил 40-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону 37-летний водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло 19 октября около семи часов вечера на улице Портовой, 61. Об этом сообщили в УГИБДД по региону 20 октября.По предварительным данным, мужчина на «Рено Логане» ехал по Портовой в сторону проспекта Стачки, не увидел пешехода и наехал на него. Женщина 40-летнего возраста переходила дорогу по нерегулируемой светофором «зебре».Вероятно, в сумерках водитель не разглядел дончанку. В настоящее время специалисты выясняют все причины произошедшего.