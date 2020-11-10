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В Ростове на Малиновского водитель иномарки сбил пожилую женщину

В Ростове на Малиновского водитель иномарки сбил пожилую женщину
В Ростове водитель иномарки сбил 66-летнюю женщину. Происшествие случилось 11 ноября примерно в 20:20 на улице Малиновского, 162/50.

Двигаясь в направлении улицы Таганрогской, 27-летний водитель на «Дэу Нексии» сбил пожилую женщину. Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному перекрестку на красный свет.

- В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшая была госпитализирована.

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