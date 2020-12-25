В Ростове обесточат сотни домов в предновогодние дни

Сотни домов в Ростове обесточат в предновогодние дни. Электричество отключат в связи с проверкой оборудования и проведением ремонтных работ на сети.Во вторник, 29 декабря, с 9 до 17 часов света лишатся жители домов, расположенных по адресам: площадь Свободы, 4, 8/1, 12, улица Закруткина, 3-5/7, улица Дранко, 108А, 108Б, 112, улица Козлова, 65А и проспект Буденновский, 101.На следующий день, 30 декабря, без электричества просидят еще больше ростовчан. С 9 до 17 часов лампочки погаснут в домах №№ 25-151, 32-158 на улице Новостроевской, №№ 52-56 на улице Марины Расковой, №№ 43-123, 58-138, 170-194 на улице Книжной, №№ 79-139, 72-136 на улице Детской и №№ 43-59, 38-52 на улице Блока. В это же время свет отключат в переулках: Конный, 45, 56; Красной Звезды, 47-67, 52-70; Ударников, 45-81, 56-82; Молочный, 69-83; Гельца, 37-113, 28-64; Якуба Колоса, 27-41 и 32-46. Аналогичная ситуация будет и на бульваре Комарова, 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3.