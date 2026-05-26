В Ростове-на-Дону ограничат жертвоприношения на Курбан-Байрам 27 мая

В Ростове ограничат жертвоприношение на праздник Курбан-Байрам. Об этом сообщили в городской администрации.Намаз состоится 27 мая в 07:00. Праздник пройдет сразу в двух мечетях: на улицах Фурмановской, 131 и Туркестанской, 1б. Одна из главных обрядовых практик в этот день - ритуальное жертвоприношение животного. Однако проводить его в черте Ростова, в том числе в общественных местах, нельзя.Кроме того, на улицах города в этот день за безопасностью и порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.