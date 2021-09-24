В Ростове недалеко от Ворошиловского моста образовался провал

В донской столице недалеко от Ворошиловского моста образовался провал. Об этом сообщил общественник Александр Сушков у себя на странице в «Фейсбуке».На снимках видно, что размер ямы достигает примерно четырех метров в ширину. Не исключено, что провал образовался из-за обильных осадков, которые и размыли грунт.Ливневки в этом месте практически не организованы, также отсутствуют бетонные плиты, покрывающие склон рядом.Скорее всего, для путепровода эта яма не несет никакой опасности, а вот для пешеходов может стать ловушкой, если они вдруг окажутся с ней рядом.