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В Ростове недалеко от Ворошиловского моста образовался провал

В Ростове недалеко от Ворошиловского моста образовался провал
В донской столице недалеко от Ворошиловского моста образовался провал. Об этом сообщил общественник Александр Сушков у себя на странице в «Фейсбуке».

На снимках видно, что размер ямы достигает примерно четырех метров в ширину. Не исключено, что провал образовался из-за обильных осадков, которые и размыли грунт.

Ливневки в этом месте практически не организованы, также отсутствуют бетонные плиты, покрывающие склон рядом.

Скорее всего, для путепровода эта яма не несет никакой опасности, а вот для пешеходов может стать ловушкой, если они вдруг окажутся с ней рядом.
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