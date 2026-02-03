Фото: Соцсети

Донской губернатор Юрий Слюсарь поручил Министерству транспорта найти причины снежного коллапса в Ростове. Об этом он уведомил в своих социальных сетях.Глава региона подчеркнул необходимость изучения всех недочётов и установления ответственных за них лиц.Юрий Слюсарь отметил, что за последние сутки в Ростове выпало более 40% месячной нормы осадков. Для расчистки дорог привлекли 514 единиц техники и использовали противогололёдные материалы. На базе Министерства транспорта функционировала диспетчерская служба, оперативно реагировавшая на изменения ситуации.Минтрансу поручено разработать и внедрить регламенты для работы в условиях неблагоприятных погодных условий. Эти меры должны снизить нагрузку на транспортную систему города и основных дорог.