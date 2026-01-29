В Ростове новые троллейбусы не закупят из-за отсутствия денег в бюджете

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону уже месяц продолжается сбор подписей за сохранение троллейбусных маршрутов. Активному жителю города Илье Наздрашову удалось собрать более 600 подписей. Местные жители поддерживают его инициативу.Идея начать сбор подписей возникла у Ильи после того, как он ознакомился с документом о модернизации общественного транспорта. В этом документе было указано на отмену практически всех троллейбусных маршрутов. Директор дептранса Константин Лашенко заверил, что ни о какой отмене речи не идет. Вместо этого планируется их замена. Поскольку контактная сеть изношена, ей требуется некая консервация. Примечательно, что если вовсе не использовать имеющуюся инфраструктуру и не пускать троллейбусы, она придет в негодность быстрее.Житель Ростова-на-Дону спросил у городских властей, планируют ли они закупить троллейбусов для существующих маршрутов. Ответ долго себя ждать не заставил:«В связи с ограниченностью бюджетных средств, которые в первую очередь будут направлены на поддержание стабильной работы имеющегося транспорта, в текущих условиях приобретение новых троллейбусов не представляется возможным», — написано в сообщении.Кроме того, в ответе уточнили, что масштабная закупка единиц техники будет неэффективна для города, поскольку изношена контактная сеть.«Существующая троллейбусная инфраструктура города будет сохранена на случай, если появится источник финансирования».Но когда этот случай представится, никто не знает. Остается надеяться на поправки в проект-документ. Может, они будут касаться пересмотра отмены троллейбусных маршрутов и принятия мер по сохранению контактной сети иным способом.