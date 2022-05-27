В Ростове 1 июня запретят продавать алкоголь

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В Ростове-на-Дону в День защиты детей - 1 июня - запретят продавать спиртное. Об этом сообщили в городской администрации.Купить алкоголь в этот день можно будет только в ресторанах или барах. Но вынести такие напитки за пределы заведения не получится из-за запрета. Под ограничения попадают пиво, водка, вино, пуаре, медовуха, сидр и другие алкогольные напитки.За нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрен штраф до двух тысяч для физических лиц, до четырех - для должностных и до сорока тысяч рублей - для юридических лиц.