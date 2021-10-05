В Ростове назначили директоров департаментов ЖКХ и архитектуры

В Ростове назначили директоров департамента ЖКХ и энергетики и департамента архитектуры и градостроительства. О кадровых изменениях 5 октября рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.Департамент архитектуры и градостроительства возглавил 35-летний юрист Глеб Мельников. С начала 2021 года он уже являлся исполняющим обязанности руководителя.До муниципальной службы Мельников занимал должность помощника адвоката филиала Ростовской областной коллегии адвокатов «Адвокатская тайна», а также работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области и в Северо-Кавказском управлении имущественных отношений Минобороны РФ.Должность руководителя департамента ЖКХ и энергетики занял 46-летний Алексей Пономарев. Он окончил два вуза - ЮФУ и РИНХ, получив дипломы по специальностям «Историк» и «Менеджмент». Пономарев работал экономистом в «Капиталбанке», преподавал историю в мурманских образовательных учреждениях. После 2000-х вернулся в Ростов-на-Дону и начал сотрудничать с различными организациями. Через шесть лет его назначили замдиректора завода «Тавр». На этой должности Пономарев проработал до 2013 года, затем пришел в «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», где до сих пор остается одним из руководителей.