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В Ростове оштрафовали руководителя департамента архитектуры

В Ростове оштрафовали руководителя департамента архитектуры
Прокуратура Ростова приняла решение оштрафовать руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства.

Как пояснили в ведомстве, Елена Гавриленко нарушила сроки выдачи разрешений на строительство, а также необоснованно дала отказ в продлении срока действия разрешений двух компаний.

ООО «Темерник» дважды получала отказ в получении разрешения, причём причины каждый раз назывались разные. Также пострадали ООО «Росток» и ЗАО «Эмпилс».

- По данным фактам прокуратура Ростова-на-Дону возбудила в отношении исполняющего обязанности — главного архитектора директора Департамента архитектуры и градостроительства возбуждены дела об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве.

Елена Гавриленко получила штраф.

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