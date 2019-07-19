В Ростове оштрафовали руководителя департамента архитектуры



Прокуратура Ростова приняла решение оштрафовать руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства.



Как пояснили в ведомстве, Елена Гавриленко нарушила сроки выдачи разрешений на строительство, а также необоснованно дала отказ в продлении срока действия разрешений двух компаний.



ООО «Темерник» дважды получала отказ в получении разрешения, причём причины каждый раз назывались разные. Также пострадали ООО «Росток» и ЗАО «Эмпилс».



- По данным фактам прокуратура Ростова-на-Дону возбудила в отношении исполняющего обязанности — главного архитектора директора Департамента архитектуры и градостроительства возбуждены дела об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве.



Елена Гавриленко получила штраф.