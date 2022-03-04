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В Ростове нашли живой пропавшую дезориентированную бабушку

В Ростове нашли живой пропавшую дезориентированную бабушку
В Ростове нашли живой пенсионерку, пропавшую без вести. Местонахождение Веры Распоповой оставалось неизвестным с утра 5 марта.

Как сообщал Rostov.ru, 85-летняя бабушка вышла из дома на улице Ольгинской и с тех пор не возвращалась. Родные тут же забили тревогу - женщина была дезориентирована и могла заблудиться. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды и СМИ.

К вечеру Веру Распопову удалось найти. Где она находилась все это время, предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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