В Ростове - наибольшее количество зараженных коронавирусом дончан

Ростов-на-Дону в очередной раз оказался в лидерах по количеству заболевших в регионе. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Согласно данным на 30 января, в Ростове зафиксировано 144 новых случая заражения коронавирусом из 376. В Батайске заболели всего 12 человек, но, несмотря на то, что цифра от донской столицы намного меньше, город находится на втором месте.Наименьшее количество больных зафиксировали в Песчанокопском районе. Там заболел всего один человек.Общее число заболевших в регионе давно перевалило за 60 тысяч, более двух тысяч умерших. Несмотря на все усилия властей остановить инфекцию, меньше зараженных не становится.