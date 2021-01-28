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В Ростове - наибольшее количество зараженных коронавирусом дончан

В Ростове - наибольшее количество зараженных коронавирусом дончан
Ростов-на-Дону в очередной раз оказался в лидерах по количеству заболевших в регионе. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Согласно данным на 30 января, в Ростове зафиксировано 144 новых случая заражения коронавирусом из 376. В Батайске заболели всего 12 человек, но, несмотря на то, что цифра от донской столицы намного меньше, город находится на втором месте.

Наименьшее количество больных зафиксировали в Песчанокопском районе. Там заболел всего один человек.

Общее число заболевших в регионе давно перевалило за 60 тысяч, более двух тысяч умерших. Несмотря на все усилия властей остановить инфекцию, меньше зараженных не становится.

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