Ростов снова лидирует по количеству зараженных коронавирусом в регионе

На первом месте по количеству заболевших коронавирусом в регионе снова оказался Ростов. Информацию об этом 24 сентября опубликовало региональное правительство.За минувшие сутки в Ростовской области зафиксировано еще 189 случаев заражения опасной инфекцией, из которых 114 - В Ростове-на-Дону. Это составляет 60% всех заболевших. На втором месте оказался Волгодонск - 13 новых инфицированных коронавирусом. В Батайске немного меньше - 11 человек.В Азовском районе COVID-19 заболели восемь жителей, а в самом Азове - шесть. В Новошахтинске вирусом заразились пять человек. В Константиновском и Цимлянском районах коронавирус выявили у четырех жителей, а в Мясниковском и Песчанокопском - у трех. По два случая заражения зафиксировали в Аксайском, Веселовском, Волгодонском, Обливском, Пролетарском, Целинском, Шолоховском районах и Гуково. Наименьшее число заболевших (по одному человеку) появилось в Таганроге и Багаевском районе.Жертвами пандемии за последние 24 часа стали восемь дончан: четыре женщины от 68 до 79 лет и четверо мужчин от 62 до 80 лет. У всех них были хронические заболевания.Всего в Ростовской области от опасной инфекции умерли 468 человек.