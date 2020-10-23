Ростов снова оказался на первом месте по количеству новых заболевших коронавирусом в регионе

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом в Ростовской области зафиксировали в донской столице. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки опасной инфекцией заразились 306 дончан в 39 районах и городах региона. На первом месте по количеству заболевших оказался Ростов (69 человек). Немного меньше случаев заражения врачи зафиксировали в Новошахтинске (48 человек). В Неклиновском районе заболели 19 человек, в Волгодонске - 17. Еще 15 зараженных выявлены в Каменске-Шахтинском. В Семикаракорском районе и Новочеркасске диагноз «коронавирус» подтвердился у 13 дончан. Также заболели 11 человек в Шахтах и 10 человек в Батайске. В Тарасовском и Песчанокопском районах за сутки выявлены по девять инфицированных COVID-19. Опасный вирус обнаружили у восьми жителей Миллеровского и у семи Красносулинского районов. В Тацинском коронавирус подхватили шесть человек, в Таганроге - пять. Еще четыре заболевших врачи зафиксировали в Гуково. По три человека заразились в Веселовском, Ремонтненском, Белокалитвинском, Багаевском районах и в Донецке. В Аксайском, Волгодонском, Азовском, Егорлыкском, Морозовском, Сальском, Октябрьском, Кагальницком районах и в городе Зверево выявлено по два случая инфицирования.Меньше всего заболевших оказалось среди жителей Зимовниковского, Орловского, Цимлянского, Каменского, Шолоховского, Родионово-Несветайского, Чертковского и Константиновского районов.Всего за период пандемии коронавирусом заразились 28 746 жителей Ростовской области. От опасной инфекции скончались 745 человек, из которых 11 стали жертвами пандемии за минувшие сутки.