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В Ростове начался монтаж моста на Зелёный остров

В Ростове начался монтаж моста на Зелёный остров
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Пролетарском районе Ростова начались работы по возведению переправы на Зелёный остров.

Установкой понтона занимается Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений.
- Открытие моста запланировано на 27 апреля, - сообщили в ведомстве, - однако всё зависит от погоды.

Напомним, что в начале ноября 2018 года в реке затонули два пролёта понтонного моста. От города оказались отрезаны сотни ростовчан, которые находились в это время на острове. Эвакуировали горожан спасатели.

Позже глава администрации Ростова Виталий Кушнарев сообщил, что весной начнётся разработка проекта полноценного моста, который соединит Ростов и Зелёный остров. Стоимость работ оценили в 300 миллионов рублей.

В настоящее время ведётся монтаж временной переправы, чтобы у жителей донской столицы была возможность попасть на остров в тёплое время года.

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