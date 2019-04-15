В Ростове начался монтаж моста на Зелёный остров



Фото: vk.com/rostovnadonu

В Пролетарском районе Ростова начались работы по возведению переправы на Зелёный остров.



Установкой понтона занимается Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений.

- Открытие моста запланировано на 27 апреля, - сообщили в ведомстве, - однако всё зависит от погоды.



Напомним, что в начале ноября 2018 года в реке затонули два пролёта понтонного моста. От города оказались отрезаны сотни ростовчан, которые находились в это время на острове. Эвакуировали горожан спасатели.



Позже глава администрации Ростова Виталий Кушнарев сообщил, что весной начнётся разработка проекта полноценного моста, который соединит Ростов и Зелёный остров. Стоимость работ оценили в 300 миллионов рублей.



В настоящее время ведётся монтаж временной переправы, чтобы у жителей донской столицы была возможность попасть на остров в тёплое время года.