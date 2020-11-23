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В Ростове начали устанавливать главную городскую елку

В Ростове начали устанавливать главную городскую елку
В парке М. Горького донской столицы начали устанавливать новогодний шар и городскую елку. Рабочая бригада приступила к монтажу главного украшения Ростова-на-Дону 25 ноября.

На аллее у центрального входа в городской парк собрали уже одну треть каркаса для елки, а также установили новогоднюю полусферу, украшенную гирляндами. Именно в ней ростовчане фотографируются чаще всего - снимки получаются волшебными.

На работы по монтажу праздничного дерева у бригады уйдет около четырех-пяти дней. К началу новой недели, 30 ноября, жители донской столицы смогут увидеть полностью украшенную ель и насладиться новогодней атмосферой.

По словам рабочим, высота ели составит 20 метров. Искусственные ветви дерева украсят иллюминация и около 120 игрушек.

Как сообщал Rostov.ru, жители Ростова смогут посмотреть онлайн-трансляцию открытия елки, однако присутствовать на нем запрещено. Ограничение ввели в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу. Традиционные массовые мероприятия также запрещены, а главный санврач области рекомендовал отпраздновать Новый год в семейном кругу.

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