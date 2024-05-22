В Ростове за 3 миллиарда рублей построят новый Дворец спорта

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В Ростове-на-Дону появится еще один Дворец спорта. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 20 мая.Спорткомплекс планируют возвести неподалеку от стадиона «Труд» на улице Фрунзе, 4. Четырехэтажная постройка будет рассчитана на тысячу человек. Объект планируют сдать к концу 2026 года. Однако дата может поменяться после принятия очередного областного бюджета на следующие годы.На эти цели выделят почти три миллиарда рублей из бюджетных инвестиций. Из этой суммы миллиард рассчитан на работы в 2025 году, а остальные два – в 2026-м.Проект разработали в 2020 году. При этом госэкспертиза одобрила проект только в 2024 году.