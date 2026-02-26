Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области жители поселения долгое время травились некачественной водой

В Ростовской области жители поселения долгое время травились некачественной водой
Жители Ростовской области долгое время травились некачественной водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На качество воды пожаловались жители Мишкинского поселения. Долгий период они пили техническую воду, в которой содержались различные примеси. Согласно данным следствия, вода поступала из скважин и водонапорных башен, их обслуживание не проводили несколько лет.

Кроме того, качество воды становилось хуже из-за высокого износа трубопровода. При этом оплата была по завышенному тарифу.

- Устанавливаются все обстоятельства, подлежащие доказыванию, а также ответственные за сложившуюся ситуацию лица, - сообщили в ростовском Следкоме.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика