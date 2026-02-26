В Ростовской области жители поселения долгое время травились некачественной водой

Фото: Rostov.ru

Жители Ростовской области долгое время травились некачественной водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».На качество воды пожаловались жители Мишкинского поселения. Долгий период они пили техническую воду, в которой содержались различные примеси. Согласно данным следствия, вода поступала из скважин и водонапорных башен, их обслуживание не проводили несколько лет.Кроме того, качество воды становилось хуже из-за высокого износа трубопровода. При этом оплата была по завышенному тарифу.- Устанавливаются все обстоятельства, подлежащие доказыванию, а также ответственные за сложившуюся ситуацию лица, - сообщили в ростовском Следкоме.