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В Первомайском районе Ростова полыхает частный дом

В Первомайском районе Ростова полыхает частный дом
В донской столице загорелся частный дом. Происшествие случилось утром 22 октября в Первомайском районе.

Около 10 часов загорелся дом № 7 на улице Славинской. Разбушевавшийся огонь перебросился и на хозпостройку. Запах гари распространился на соседние улицы, а столб дыма был виден за километры. На место пожара прибыли 20 спасателей и пять единиц техники.

- Локализовать пламя удалось в течение часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. Информации о пострадавших пока нет.

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