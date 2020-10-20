В Первомайском районе Ростова полыхает частный дом

В донской столице загорелся частный дом. Происшествие случилось утром 22 октября в Первомайском районе.Около 10 часов загорелся дом № 7 на улице Славинской. Разбушевавшийся огонь перебросился и на хозпостройку. Запах гари распространился на соседние улицы, а столб дыма был виден за километры. На место пожара прибыли 20 спасателей и пять единиц техники.- Локализовать пламя удалось в течение часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. Информации о пострадавших пока нет.