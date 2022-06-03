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В Ростове на большой площади полыхает частный дом

В Ростове на большой площади полыхает частный дом

В Ростов-на-Дону на большой площади полыхает частный дом. Возгорание произошло 7 июня около 19:30.

Клубы черного дыма в небе заметили очевидцы. Испугавшись они вызвали на помощь пожарных. Возгорание случилось в доме №1И. Когда приехали спасатели, то огонь охватил полностью все здание - 100 квадратных метров. Тушение продолжается. К счастью, в огне никто не пострадал.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте происшествия работают 22 спасателя и семь автоцистерн. Причины произошедшего предстоит установить экспертам.
Фото: Ростов Главный
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