В Ростове на большой площади полыхает частный дом

Фото: Ростов Главный

В Ростов-на-Дону на большой площади полыхает частный дом. Возгорание произошло 7 июня около 19:30.Клубы черного дыма в небе заметили очевидцы. Испугавшись они вызвали на помощь пожарных. Возгорание случилось в доме №1И. Когда приехали спасатели, то огонь охватил полностью все здание - 100 квадратных метров. Тушение продолжается. К счастью, в огне никто не пострадал.Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте происшествия работают 22 спасателя и семь автоцистерн. Причины произошедшего предстоит установить экспертам.