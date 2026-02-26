В Ростовской области прокуратура усилит надзор из-за высоких весенних паводков

Фото: Rostov.ru

Прокуратура Ростовской области усилит надзор из-за весенних паводков. Об этом информирует Генпрокуратура РФ.Напомним, в Ростовской области продолжает сохраняться весеннее половодье. На некоторых реках уровень воды и вовсе поднялся на 1-25 сантиметров. А на реке Калитва – на 42-94 сантиметра.По данным специалистов, в 2026 году уровень воды может повыситься до опасных отметок. Может понадобиться расчистка русел рек, отвод талых и сточных вод. Также в случае подтопления определят подтопляемые зоны и их границы.