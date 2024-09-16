В Ростове на Западном сильный ветер повалил огромное дерево на машину

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на Калининградской дерево упало на машину. Кадры с места события опубликовали горожане в соцсетях 16 сентября.По словам очевидцев, из-за сильного ветра огромное дерево было вырвано с корнем. Сухой ствол упал на автомобиль и смял его. На кадрах видно, как крыша и салон машины сложились гармошкой.Напомним, что в тот же день около 12:30 в Батайске березовый ствол упал на ребенка. Трехлетнего малыша увезли в больницу.Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в городе зафиксировано около 50 случаев падения деревьев. В настоящее время коммунальные службы устраняют последствия этих происшествий.