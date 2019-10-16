В Ростове-на-Дону ветер вырвал из земли огромное дерево



Ветер повалил дерево в Ростове-на-Дону. Случай произошёл в Ворошиловском районе 17 октября. Огромный ствол упал на улице Новаторов.



Сильный ветер вырвал дерево из земли вместе с корнем. Как рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС, оно рухнуло на одноэтажную постройку и повредило ее.



На место выехали сотрудники поисково-спасательной группы. С помощью специального оборудования они распилили ствол и убрали его. К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал.



Подобные случаи — не редкость для Ростова. Как только на город обрушивается непогода — дождь или ветер — в городе обязательно падает хотя бы одно дерево.

