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В Ростове-на-Дону ветер вырвал из земли огромное дерево

В Ростове-на-Дону ветер вырвал из земли огромное дерево
Ветер повалил дерево в Ростове-на-Дону. Случай произошёл в Ворошиловском районе 17 октября. Огромный ствол упал на улице Новаторов.

Сильный ветер вырвал дерево из земли вместе с корнем. Как рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС, оно рухнуло на одноэтажную постройку и повредило ее.

На место выехали сотрудники поисково-спасательной группы. С помощью специального оборудования они распилили ствол и убрали его. К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал.

Подобные случаи — не редкость для Ростова. Как только на город обрушивается непогода — дождь или ветер — в городе обязательно падает хотя бы одно дерево.

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