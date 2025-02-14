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В Ростове на Западном обнаружили столб пара, исходящий из канализации

В Ростове на Западном обнаружили столб пара, исходящий из канализации
В Ростове пар из канализации заволок улицы Западного. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях 14 февраля.

По словам горожан, пар исходит из люков на пересечении улицы Мильчакова и проспекта Стачки.

Как сообщили в компании «Ростовские тепловые сети», на 2-й Краснодарской произошел прорыв теплотрассы. Возможно, эти два инцидента могут быть связаны между собой.

За последние сутки в Ростове произошло более десяти крупных аварий в сфере коммунальных услуг. В некоторых домах отопление отсутствовало в течение суток.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту отключения тепла в домах Железнодорожного района.
Фото: соцсети
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