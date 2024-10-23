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В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской устранили прорыв канализации

В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской устранили прорыв канализации
В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской устранили прорыв канализации. Информацию предоставили в администрации Советского района.

В настоящее время рабочие засыпают траншеи и занимаются благоустройством территории. Окончание работ запланировано на 28 октября.

Местные власти подчеркнули, что во время устранения аварии жители улицы не лишались водоснабжения.

Напомним, что 17 октября в городе произошла серьёзная коммунальная авария. Причиной стал прорыв канализации, в результате чего на дороге образовалась настоящая река. Автомобили с трудом преодолевали затопленный участок, а пешеходам пришлось искать обходные пути, чтобы не промочить ноги.
Фото: администрация советского района
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