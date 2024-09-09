В Ростове через сутки после ремонта канализации случился повторный прорыв

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В Ростове на Нансена горожане жалуются на нескончаемые коммунальные реки. Об этом 9 сентября сообщили местные жители в социальных сетях.По словам местных жителей, прорыв случился уже во второй раз. После того как рабочие завершили ремонт, не прошло и суток, как на улицах снова появился зловонный аромат.- Утечка канализации на участке Нансена, 121 была устранена, но радость жителей была недолгой. Через день река снова вышла из берегов, - сообщает один из местных жителей.Причины повторного прорыва пока не известны. Однако горожане надеются, что их услышат и проблему вскоре устранят.