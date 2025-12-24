В Ростове на Западном 32 многоэтажки остались без тепла из-за аварии
В Ростове на Западном 32 многоэтажных дома остались без тепла из-за аварии. Об этом проинформировала министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная.
Без коммуникации остались жители многоэтажек, расположенных в границах: улица Малиновского, улица 2-Краснодарская, улица Города Ле-Ман, проспект Коммунистический.
Причиной временных неудобств стал дефект на теплотрассе по проспекту Коммунистический, 35.
Возобновить теплоснабжение обещают 24 декабря к 17:00.