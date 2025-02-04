Жители Советского района Ростова остались без отопления
Жители Советского района Ростова-на-Дону остались без отопления. Об этом проинформировали в департаменте ЖКХ и энергетики.
На теплотрассе по проспекту Коммунистическому обнаружен дефект, из-за которого подача тепла ограничена в 47 многоквартирных домах в границах: проспект Коммунистический — улица Ле-Мана — улица 2-я Краснодарская – улица Малиновского.
Работают специалисты «Ростовских тепловых сетей». Ожидается, что отопление будет восстановлено до 17:00.