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Жители Советского района Ростова остались без отопления

Жители Советского района Ростова остались без отопления
Жители Советского района Ростова-на-Дону остались без отопления. Об этом проинформировали в департаменте ЖКХ и энергетики.

На теплотрассе по проспекту Коммунистическому обнаружен дефект, из-за которого подача тепла ограничена в 47 многоквартирных домах в границах: проспект Коммунистический — улица Ле-Мана — улица 2-я Краснодарская – улица Малиновского.

Работают специалисты «Ростовских тепловых сетей». Ожидается, что отопление будет восстановлено до 17:00.
Фото: Ростов ру
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