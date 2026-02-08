Сотрудники МЧС Ростовской области ликвидировали 7 пожаров и вызволили двоих из автоаварии

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудники МЧС Ростовской области продемонстрировали оперативность и профессионализм в минувшие сутки, 7 февраля. За этот период спасатели успешно ликвидировали семь техногенных пожаров и оказали помощь пострадавшим в одном дорожно-транспортном происшествии, вызволив из аварии двоих человек.Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, для оперативного реагирования на вызовы были задействованы 68 специалистов и 17 единиц спецтехники.Подобные происшествия, к сожалению, не являются редкостью, и их последствия могут быть самыми разными. Техногенные пожары зачастую возникают в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожного обращения с огнем или неисправности отопительных систем.