В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Дондей

В Ростовской области введен желтый уровень погодной опасности до 10 февраля. Об этом свидетельствуют показатели Гидрометцентра.Желтый уровень опасности означает, что погодные условия представляют потенциальную опасность. В это время вероятны обильные осадки, грозы, молнии, сильные порывы ветра, высокие или низкие температуры, а также другие явления.Синоптики предупреждают о тумане на дорогах. Густая дымка прогнозируется местами в регионе до 9:00 9 февраля. Вдобавок метеорологи говорят о гололедно-изморозевых явлениях. Гололедица прогнозируется до 18:00 10 февраля.В связи с непогодой водителям рекомендуется снижать скорость и не совершать резких маневров. В свою очередь пешеходам следует внимательно следить за дорожной ситуацией и переходить проезжую часть в разрешенных для этого местах.