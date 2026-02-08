- Вот такое состояние пешеходных дорожек по всей улице. Прошла от Ворошиловского до музтеатра, точнее проскользила. Литературных слов просто не осталось, чтобы описать происходящее, - сообщает ростовчанка.

Фото: Дондей; Соцсети

Улицы и тротуары Ростова покрылись гололедом после ледяного дождя. Природное явление наблюдалось 7 февраля.Ледовый каток появился на улице Большой Садовой в Ростове. Местная жительница поделилась состоянием пешеходной дорожки на главной улице города. Только глядя на эти кадры и так понятно, что дорожки никто не посыпал. Очень скользко и легко упасть.Из-за ледяного дождя гололедица появилась также на Буденновском, Пушкинской, Чехова, Горького и других улицах Ростова-на-Дону. Люди жалуются на необработанные улицы и тротуары.По прогнозам метеорологов, гололедно-изморозевых отложениях ожидаются на территории Ростовской области до шести вечера 10 февраля. В связи с этим людям рекомендуется сохранять предельную осторожность на улицах.