Фото: Дондей

В Ростове 23 многоэтажки остались без отопления 6 декабря из-за аварии. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная у себя в соцсетях.Горячие батареи выключили в границах: проспект Королева - бульвар Комарова - улица Стартовая.На теплотрассе по проспекту Королева, 1/8 был обнаружен дефект. Теплоснабжение приостановили, пока там ведутся ремонтные работы.Восстановить подачу тепла обещают к 18:00. А пока горожанам придется греться горячим чаем, утепляться одеждой и лежать под дополнительным одеялом.